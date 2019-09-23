Помилка на помилці: мережу потішила петиція про скасування ЗНО на сайті президента

Мережу вразила велика кількість помилок у тексті петиції.
На сайті президента з’явилася петиція про відміну ЗНО на території України.
Ініціатором такої ідеї виступив дехто Дмитро Литвиненко. Починаючи з 12 вересня, петицію підтримали 300 осіб (ред. – дані на момент публікації).
При цьому мережу вразила кількість орфографічних помилок у тексті, який по суті складається всього лише з двох речень.
Мережу ця інформація дуже потішила. У коментарях користувачі Facebook зазначають:
“А що як автор сам із покоління ЗНО і ненавидить те, що воно з ним зробило”.
“Навіть Т9 не допоміг”.
“Петицію подала одна з поламаних “судеб””.
Фото: Career Step
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