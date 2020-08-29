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Помили пам’ятник Дюку та Приморський бульвар: як комунальники готуються до Дня міста?

Помили пам’ятник Дюку та Приморський бульвар: як комунальники готуються до Дня міста?

Співробітники міських комунальних служб і підприємств готують місто до святкування 226-ї річниці з дня заснування Одеси.

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Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Так, КП «Міські дороги» провели генеральне миття Потьомкінських сходів, пам’ятника Дюку де Рішельє і території навколо нього, а також Приморського бульвару з використанням поливомийних машин.

Крім того, були продовжені роботи з прибирання схилів під бульваром Жванецького.

КП «Міськзелентрест» приступило до реалізації проєкту «Громадського бюджету» із встановлення урн із «собакопакетами».

Проєктом передбачено встановлення 106 туалетів для домашніх вихованців у 21 парку та сквері. На урнах повинні бути наклейки з логотипом «Міськзелентрест» та номером телефону відповідальної особи. Зателефонувавши за вказаним номером, можна повідомити про відсутність екологічних пакетів (розкладаються протягом декількох років).

Роботи із встановлення стійок для урн будуть завершені до 1 вересня поточного року.

Фото: пресслужба

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