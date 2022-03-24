Получить квитанцию за газ теперь можно в Вайбере и Телеграме

ООО «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ» создало чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram, с помощью которых можно получить электронную квитанцию для оплаты за газ.

В сообщении предприятия сказано:

Уважаемые клиенты!

В связи с военной агрессией РФ, к сожалению, доставлять квитанции пока нет возможности. Мы делаем все, чтобы дистанционные электронные сервисы стали для Вас более доступными. Поэтому разработали видеоинструкцию, как загрузить электронную квитанцию для расчета за природный газ в чат-ботах. Что бы получить доступ к чат-боты, достаточно перейти по одной из ссыок:

Всего несколько кликов и квитанция появятся на вашем мобильном телефоне.