«Половина дома обвалилась, а им все мало»: история с обрушением здания на Канатной,5 получила «интересное» продолжение

Неожиданное и «интересное» продолжение получила история с обвалом дома на Канатной, 5.

Как сообщала «Одесская жизнь», памятник архитектуры «неожиданно» рухнул. Потом дом обнесли забором, начались неприятности у его жителей с газом и электричеством.

И что же? Как сообщает депутат Одесского горсовета Лилия Леонидова, «продолжается уничтожение памятника архитектуры на ул. Канатная,5. Речь идет о следующей части здания, в котором произошло обрушение. В течение нескольких часов собственник квартиры прорубил дверной проем и установил лестницу!»

К депутату обратились возмущенные жители. Было задействовано Управление по вопросам охраны культурного наследия Одесского горсовета.

На сегодняшний день по данному факту написано заявление в полицию, КП ЖКС «Порто-Франковский» оставил соответствующее предписание.

Что дальше? «Во вторник продолжим разбираться!», — сообщает Лилия Леонидова.

В комментариях к посту депутата одесситы выражают возмущение:

«То есть, половина дома завалилась, а им все мало?»

«Ну так они просто валят осознанно дом. Затем построят высотку»…

Продолжение следует?..

Фото: Facebook-страница Лилии Леонидовой

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