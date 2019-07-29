Агрессивных футбольных болельщиков задержали возле «Черноморца» в Одессе (видео)

Болельщики одной из футбольных команд пытались затеять драку в парке Шевченко, возле стадиона «Черноморец» в Одессе, где в воскресенье проходил матч на Суперкубок Украины.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области, в участок доставлены 12 болельщиков. Кроме попыток подраться, один из них оскорблял правоохранителя.

Полицию заранее предупредили о возможных провокациях перед матчем “Шахтер” – “Динамо”, во время и после него. Потому были приняты усиленные меры безопасности, было привлечено 1200 правоохранителей.