﻿ Полиция выясняет обстоятельства гибели пенсионерки под колёсами грузовика - Одесская Жизнь

ДТП произошло в четверг вечером на поселке Котовского.
Женщина вместе с дочерью и внуком переходила дорогу на пешеходном переходе со светофором — на перекрестке улицы Бочарова и проспекта Добровольского.
По информации пресс-службы Нацполиции области, водитель грузовика по каким-то причинам не успел затормозить и совершил наезд на пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Точные обстоятельства и причины ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области.
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