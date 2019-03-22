﻿ Полиция выясняет обстоятельства гибели пенсионерки под колёсами грузовика - Одесская Жизнь

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Полиция выясняет обстоятельства гибели пенсионерки под колёсами грузовика

Полиция выясняет обстоятельства гибели пенсионерки под колёсами грузовика

ДТП произошло в четверг вечером на поселке Котовского.

Женщина вместе с дочерью и внуком переходила дорогу на пешеходном переходе со светофором — на перекрестке улицы Бочарова и проспекта Добровольского.

По информации пресс-службы Нацполиции области, водитель грузовика по каким-то причинам не успел затормозить и совершил наезд на пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Точные обстоятельства и причины ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области.

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