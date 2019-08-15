Полиция в смартфоне: одесситам показали, как вызвать правоохранителей через мобильное приложение

В Одесской области начало работать бесплатное мобильное приложение My Pol, которое позволяет мгновенно вызвать полицию.

Как пояснили в пресс-службе Нацполиции Одесской области, скачав приложение и авторизовавшись в нем, пользователи смогут связаться с полицией с помощью кнопки SOS, которая автоматически передаст данные и координаты заявителя.

Кроме того, в специальном меню можно указать вид правонарушения, и от этого будет зависеть скорость реагирования.

Сервис поддерживается мобильными системами IOS и Android.