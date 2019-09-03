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Новости Одессы и Одесской области

Полиция как божество: одесский полисмен засветился с бутылкой за рулем (видео)

Полиция как божество: одесский полисмен засветился с бутылкой за рулем (видео)

Один из сотрудников Приморского районного отдела ГУНП Одессы Сергей К. поделился в соцсетях необычным роликом. Оперативник выложил в Инстаграм видео, на котором видно, как он сидит за рулем BMW с бутылкой пива в руках.

При этом правоохранитель еще комментирует собственный поступок, приправляя речь нецензурными выражениями.
– Всю жизнь хотел так ездить, чувствую себя богом! – говорит он.

Возможно, Сергей рассчитывал на то, что видео увидят только самые близкие друзья. Однако каким-то образом в круг избранных попал активист общественной организации «Безопасный город» Юрий Головчук. Он перепостил ролик на своей странице в соцсетях и подписал его.

– Новый начальник, красивая жизнь. Модные машины. Личные водители. Но сейчас пока не о нем, сейчас о любителях пить пивко за рулем модной тачки из следственного отдела. Послушайте мечты этого Бога. Мне добавить нечего, – отметил он.

 

Знакомьтесь, это Коваль Сегей, сотрудник розыска Приморского райотдела в городе Одесса. Новый начальник, красивая жизнь. Модные машины. Личные водителя. Но сейчас пока не о нем, сейчас о любителях пить пивко за рулем модной тачилы из следственного отдела. Послушайте мечты этого Бога. Мне добавить нечего.

Gepostet von Юрий Головчук am Montag, 2. September 2019

Фото: odessa.online

Видео: Инстаграм Сергея К. 

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