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Полицейскую из «ДНР» родом из Одесской области приговорили к заключению

Полицейскую из «ДНР» родом из Одесской области приговорили к заключению

К 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорили уроженку Одесской области за «службу» в полиции так называемой «ДНР».

По данным Одесской областной прокуратуры, женщина в 2014 году поступила в так называемый «отдел общественной безопасности Макеевского ГУ МВД «ДНР» в звании прапорщика полиции.

Осужденная патрулировала на блокпостах, контролировала «правопорядок» в городе Макеевка, убеждала местных жителей в правомерности действий так называемой «полиции ДНР» и самопровозглашенной власти.

Ода также оказалась на доске почета за «достижение высоких результатов» так называемого «МВД «ДНР».

Женщину осудили в Одесской области за участие в террористической организации по части 1 статьи 258-3 УК Украины и назначили наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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