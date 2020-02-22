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Новости Одессы и Одесской области

Полезный телефон: куда в Одессе звонить по коммунальным вопросам?

Полезный телефон: куда в Одессе звонить по коммунальным вопросам?

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Одесской облгосадминистрации открыли «горячую линию». Работа службы позволит оказывать оперативную помощь жителям области при возникновении различных коммунальных вопросов.

По информации департамента, на «горячую линию» можно обращаться в связи с нарушениями в работе систем водо-, тепло-, газо- и электроснабжения населенных пунктов. Кроме того, жители области могут сообщать о негативных фактах или нарушениях в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, несанкционированных стихийных свалках. Можно также пожаловаться на плохую работу органов местного самоуправления в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Специалисты департамента готовы предоставить консультацию по указанным вопросам в пределах своей компетенции. Если на решение проблемы потребуется дополнительное время, обращение будет рассмотрено с участием ответственных сторон, а по его результатам заявителю будет предоставлен исчерпывающий ответ.

Если вопросы возникнут в нерабочее время или в выходные, сотрудник департамента в ближайшее время свяжется по телефону с абонентом для выяснения обстоятельств и оказания консультационной помощи.

Телефон «горячей линии»: 0-800-208-800 (звонки бесплатные).

Время работы: понедельник – четверг – 9.00-18.00, пятница – 9.00-16.45.

Выходные дни: суббота, воскресенье (работает автоответчик).

Фото: images.aif

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