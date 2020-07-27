«Полезная программа» в цифрах, штуках, килограммах

День Крещения Руси на «Интере» Ежегодно 28 июля, в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, мы отмечаем День Крещения Руси – один из самых важных православных праздников. 1032 года назад князь Владимир принял христианство и крестил Русь. Это эпохальное событие предопределило историю нашего народа, оказало важное влияние на наше духовное, культурное и общественное развитие. Телеканал «Интер» традиционно отметит этот праздник вместе со своими зрителями. ПОДРОБНЕЕ

Бананы вместо винограда: как глобальное потепление изменит меню одесситов? Если жестокая засуха урожай не сожжет – то небывалые ливни подтопят. Украинские степи и поля уверенно превращаются в субтропики, а в дальнейшем грозят стать даже полупустыней. Аграрии же постепенно осваивают новые, непривычные для нашего потребителя сельхозкультуры. Какие необычные отечественные продукты могут появиться в недалеком будущем на наших прилавках, выясняла «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ