«Полезная программа»: ТОП-3 продуктов для здоровых и крепких зубов

Во вторник, 7 июля, в 10:00 на «Интере» выйдет спецвыпуск «Полезной программы», посвященный рейтингу лучших продуктов для укрепления зубов и десен. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, что нужно есть для профилактики стоматологических заболеваний и сохранения ослепительной улыбки.

Чтобы зубы были здоровыми и ухоженными, нужно не только чистить их качественной зубной пастой два раза в день, но и необходимо включить в свой ежедневный рацион продукты питания, которые препятствуют появлению налета на зубах, укрепляют эмаль и защищают от опасных заболеваний.

«Лучшие продукты для десен и зубов – это овощи, преимущественно жесткие и свежие, – рассказывает нутрициолог Алексия Май. – Среди них лидирует сырая морковь, богатая бета-каротином, витаминами B, D, E, а также кальцием и фтором, укрепляющими зубную эмаль и улучшающими кровообращение десен. Пережевывая морковь, мы очищаем налет с зубов и обеспечиваем отличный массаж деснам. Огурец, в свою очередь, уменьшает количество микробов и бактерий в ротовой полости. А благодаря ударной дозе кальция в сливках употребление этого продукта делает зубы здоровыми и крепкими. А еще сливки очищают поверхность зубов и нейтрализуют кислотно-щелочной баланс».

Какая морковь самая полезная – оранжевая, желтая, розовая или белая? С чем ее употреблять, чтобы она лучше усваивалась организмом? Сколько можно выпить сливок в течение дня без вреда для здоровья? Можно ли есть огурцы в неограниченных количествах? Какой из упомянутых продуктов является лидером по полезным свойствам для укрепления зубов? На что обращать внимание, чтобы выбирать только качественные продукты? И какие оригинальные блюда можно из них приготовить, зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер» завтра, 7 июля, в 10:00. Звездные эксперты выпуска – телеведущая Светлана Леонтьева, певицы Мила Нитич и Натаника.

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие тематические выпуски «Полезной программы».

В среду, 8 июля, в 10:00 на «Интере» – рейтинг продуктов для красивой кожи.

Для красоты и свежести коже необходимы не только кремы и маски. Больше всего она нуждается в полезных веществах изнутри. Именно различными высыпаниями кожа сигнализирует о проблемах, происходящих в нашем организме. А сияющая кожа свидетельствует о его здоровье. Существуют продукты, с помощью которых ваша кожа может стать идеальной. Помидоры, хурма и тыква имеют омолаживающий эффект, а также помогут защитить кожу от акне и ультрафиолетовых лучей. Какие важные витамины и микроэлементы содержатся в этих продуктах? Можно ли определить на глаз – сладкая хурма или терпкая? Как при покупке отличить опасный томат от экологически чистого? Какие сорта тыквы самые популярные? Как правильно хранить эти продукты? Ответы – в ток-шоу «Полезная программа» на «Интере».

В четверг, 9 июля, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 продуктов для улучшения памяти.

Для эффективной работы головного мозга важны не только физическая активность, полноценный сон и свежий воздух, но и сбалансированное питание. При недостатке витаминов и минералов могут появиться проблемы с памятью, рассеянность и усталость. Чтобы этого избежать, эксперты «Полезной программы» предлагают включить в рацион яйца, орехи и красную рыбу, которые способствуют активной работе мозга. В чем преимущество каждого из продуктов? Какие яйца полезнее – вкрутую, в мешочек, пашот? Чем отличаются разные сорта орехов и какой из них считается рекордсменом по количеству полезных веществ? Как выбрать качественную и безопасную красную рыбу? Какие необычные блюда можно из нее приготовить? И какой из трех продуктов самый эффективный для улучшения памяти? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер».

В пятницу, 10 июля, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет спецвыпуск «Полезной программы», посвященный рейтингу лучших продуктов для беременных.

Питаться правильно за двоих − большая ответственность! В период беременности женщины должны учитывать не только вкусовые качества продуктов, но также пользу и вред, которые они могут принести ребенку. Фасоль, сыр и мясо кролика вошли в ТОП-3 продуктов «Полезной программы» для беременных. Они способствуют нормальному развитию малыша и придают сил будущей маме. Какой продукт победит в борьбе за звание самого эффективного в этом рейтинге? С чем их лучше употреблять, чтобы не навредить здоровью? На что обратить внимание при выборе? И какие оригинальные блюда из них можно приготовить? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске от «Полезной программы» на телеканале «Интер».

А в субботу, 11 июля, в 10:00 на «Интере» – ТОП-3 традиционных украинских продуктов для праздничного стола.

Новый год, день рождения или свадьба… Трудно представить украинское застолье без любимых блюд – красной икры, солений и холодца. Они присутствуют буквально на каждом праздничном столе. Но какое из блюд победит в борьбе за звание самого полезного? В чем преимущество каждого из продуктов? Как разобраться в их качестве? Как отличить качественную икру от подделки? Какие соления лучше – фабричные или домашние? Можно ли есть холодец и не толстеть? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер».