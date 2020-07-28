Покушение на активиста и пожар около Куяльника: чрезвычайные новости Одессы и области 28 июля

В Одесі загорілося відділення банку: постраждалих немає Вчора, 27 липня, о 19:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння у відділенні ПриватБанку у м.Одеса по вулиці Небесної Сотні 13. ПОДРОБНЕЕ