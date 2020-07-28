Покушение на активиста и пожар около Куяльника: чрезвычайные новости Одессы и области 28 июля

В Одессе и Одесской области во вторник, 28 июля, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- В Одессе кроссовер врезался в дерево. Погиб 49-летний мужчина.
- В Одесской области из колодца достали пенсионера. Для того, чтобы поднять мужчину с шестиметровой глубины, пришлось вызывать спасателей.
- Автомобиль, в котором находился одесский активист Демьян Ганул, обстреляли неизвестные. Злоумышленников уже поймали.
- У Куяльницкого лимана сгорело три гектара травы. Вероятной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.