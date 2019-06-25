Покупателей на стадион «Черноморец» не нашлось, — СМИ

Назначенный на сегодня аукцион по продаже спорткомплекса «Черноморец» в парке Шевченко не состоялся.

Причиной отмены торгов, назначенных Фондом гарантирования вкладов физлиц, стало отсутствие желающих приобрести это имущество, сообщает Finbalance со ссылкой на свои источники.

Издание также отмечает, что ФГВФЛ получил стадион как залог «Имэксбанка» по кредитам связанных компаний. Независимые оценщики оценили главную тренировочную базу одесского «Черноморца» в 1,2 млрд. грн.

Напомним, что стартовая цена стадиона на аукционе была заявлена на уровне 3,67 млрд. грн.

Фото с сайта стадиона