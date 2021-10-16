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Покровительница сирот: кто такая Ядвига Силезская?

Покровительница сирот: кто такая Ядвига Силезская?

Сегодня, 16 октября, католики вспоминают святую Ядвигу Силезскую.

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Ядвига Силезская считается покровительницей сирот. Она родилась в герцогстве Бавария, в семье графа Бертольда IV Меранского и его второй жены Агнессы Рохлицкой. В 12 лет девочку выдали замуж за Генриха I Бородатого. В 1232 году он занял Краков и стал князем-принцепсом Польши.

Чем прославилась святая Ядвига Силезская?

В 1202 году по просьбе Ядвиги её муж Генрих основал в Тшебнице цистерцианский монастырь. Также она помогала бедным, вдовам и сиротам, основала несколько больниц и пожертвовала все свое состояние церкви. По легенде, она ходила босиком даже зимой, и когда епископ Вроцлава уговаривал ее надеть туфли, она носила их в руках.

После смерти супруга Ядвига переехала в Тшебницкий монастырь, настоятельницей которого была ее дочь Гертруда. Она пригласила переехать в Силезию священнослужителей из Священной Римской империи и немецких поселенцев, которые основали многочисленные города и деревни, обрабатывая до этого бесплодные силезские земли.

Где хранятся мощи святой Ядвиги Силезской?

Ядвига умерла 15 октября 1243 года. Её похоронили в аббатстве Тшебницы рядом с мужем. Сейчас её мощи хранятся в аббатстве Андекс и Соборе Святой Ядвиги в Берлине.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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