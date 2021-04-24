Покровитель стоматологов: кто такой Антипа Пергамский?

Антипа был учеником Иоанна Богослова и епископом Пергамской церкви. Его поджарили в храме Артемиды в раскаленном медном быке. Так святого казнили за то, что он отказался прекратить свою проповедь о Христе и принести жертвы языческим богам. Предположительно это произошло в 95 или 68 году.

Тело Антипа тайно погребли местные христиане. В V веке над его могилой построили храм с гробницей, куда поместили его мощи. Считается, что Антип покровительствует стоматологам и исцеляет от зубной боли.