«Покрасили»: одесский «Пассаж» пугает ржавой кариатидой

Летом прошлого года одесситы в соцсетях и одесские СМИ выражали, мягко говоря, недовольство теми работам, которые производились в нашем «Пассаже», вернее, тем, что они видели после «реставрации».

А на сегодняшний день достаточно взглянуть на лик кариатиды, которая вместе с атлантом поддерживает балкон на третьем этаже «Пассажа». Кстати, для этого не надо заходить вовнутрь. Балкон выходит на улицу, он расположен на углу Дерибасовской и Преображенской.

Лицо и шея кариатиды, как видим, покрыты ржавчиной. Так красота стала уродством, причем, пугающим.

Одесский краевед и блогер Олег Коваленко по этому поводу отозвался лаконично: «Это «Пассаж» после недавней реставрации-покраски».

В комментариях одесситы возмущаются по этому поводу: «Покраска сельского клуба (не обижая село)», «Смотреть невозможно», «Ржавчина. Гниет арматура балкона», «Мамамия» и так далее.

Кстати, отметим, что наш «Пассаж» богат на убранство, атлантов и кариатид там не счесть. Зайдя вовнутрь, убедилась: большинство из них покрыты слоями грязи и пыли. Покраска сюда явно не дошла.

Кстати, напомним. Как рассказывала «Одесская жизнь», летом прошлого года Зеленый театр и одесское турагентство «Тудой-сюдой» провели акцию во спасение “Пассажа”, посвященную его 120-летию. Как сообщил тогда историк и краевед Александр Бабич, “Пассаж” сегодня «сильно-сильно болеет».

– Когда владельцы Пассажа начнут его спасать, совершенно неясно. Да и городу нашему, судя по всему, не до Пассажа, спихнули в свое время городскую часть контрольного пакета — и все. Вот хотя бы внимание обратим на сегодняшний день Пассажа. Надо бы нам всем получше заниматься Одессой, а то скоро экскурсоводам будет нечего показывать, — сказал он.

Напомним, “Одесская жизнь” также рассказывала, как атлантов на доме по улице Гоголя, 9 “оснастили” распределительными щитками.

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