«Замутили»: Атлантов на ул. Гоголя оснастили «по полной»

Когда речь заходит об атлантах на «хронически» ремонтируемой ул. Гоголя, то, конечно же, прежде всего возникает образ самых знаменитых титанов на доме Фальц-Фейна, ставших визитной карточкой города. Они сейчас тоже ремонтируются. А вот двух других атлантов, которые расположены на Гоголя, 9 (дом тоже на ремонте) во время проводимых работ, «оснастили» очередной полезностью — никак не архитектурно-исторической.

Эти атланты расположены у входа в знаменитую парадную, о которой рассказывала «Одесская жизнь». Их жизнь и в советские времена складывалась «не очень». Сейчас, когда стены выкрашены и обновлены, стало еще хуже.

Вот что пишет о «результатах» одесский краевед и блогер Олег Коваленко: «Голь на выдумки хитра, а вандалы на загаживания. Дом после реставрации. Вместо того чтобы восстановить ноги атлантам, под обоими установили распределительные щитки (раньше был под одним)». Под постом Олега Коваленко собралось много других комментариев — едких и «болезненных».

В самом деле, побывав в бывшем жилом доме Шемякина, в котором, кстати, жил ученый-офтальмолог Филатов, убедились: несчастных атлантов оснастили «по полной». Раньше только один из них мог «похвастаться» распределительным щитом, теперь и второй получил «коробочку». Более того, оба атланта «украшены» сплетениями проводов так, что стали похожи на героев фильма-фэнтези о пришельцах. Впечатление усиливает тот факт, что оба они — без туловища.

Историк Александр Бабич по этому поводу отозвался так: «Срала, мазала, белила! Не, ну это же не реставрация, правда!? Про реставрацию в Одессе речь уже давно не идет. Мы просто ремонтики мутим. А ремонтик не обязует снимать сопли проводов, всякие левые коробочки, дурацкие фигурки бородатых мужиков восстанавливать. Мы же не исторический облик восстанавливаем и вот это вот все вот! Да и кому она нужна эта история? Нашим детям? Так они уже привыкли к обрубкам и обломкам! Туристам? Так на кой они нам, от них только толчея на улицах! Одесситам? Так мы им «Кадоры» и «Радужные» понастроили! З.Ы. Господа, вы зв… рукожопы, господа!».

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