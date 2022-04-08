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Появился фейк об Одессе с секретом: ВСУ переоденутся в российскую форму и атакуют город

Появился фейк об Одессе с секретом: ВСУ переоденутся в российскую форму и атакуют город

В социальный сетях и пророссийских телеграм-каналах фейки становятся все фантастичнее. На этот раз их авторы придумали, что ВСУ в форме российских солдат на танках вторгнутся в город, чтобы его разрушить.

Если раньше сообщалось о том, что в больницах и школах устраивают огневые точки, или о минировании Хаджибеевской дамбы, то теперь фантазия фейкотворцев просто зашкалила.

Теперь одесситов пытаются напугать тем, что переодетые в российскую форму бойцы ВСУ на танках с нарисованными буквами Z окружили город и вот-вот вормуться в него, чтобы крушить все вокруг и убивать людей.

Неизвестно, напугала ли кого-то такая белиберда (поверить в такой бред могут только те, кто смотрит российское телевидение), но насмешила вот точно.

Впрочем, даже в таком бредовом сообщении есть подвох, скрытый секрет. В конце текста просят сообщать, где в Одессе и окрестностях расположены подразделения ВСУ.

А спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в очередной раз напоминает одесситам, что доверять можно только проверенной информации из официальных источников. И ни в коем случае не сообщать о местах и результатах попаданий ракет, блокпостах, местах дислокации и передвижениях подразделений Вооруженных сил Украины.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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