Похоже на смерч: в нацпарке под Одессой засняли тучи комаров (фото, видео)

Насекомые облюбовали “Тузловские лиманы”. Роятся на территории, поросшей травой, над влажными и мелководными участками.

Это комары-звонцы, которых прозвали так за характерный звук. Он получается оттого, что насекомые очень быстро машут крылышками – больше 600 раз в секунду.

Их там тучи, так что издалека кажется, будто это клубы дыма или смерч.

Об этом рассказал в Facebook научный сотрудник парка, эколог Иван Русев и поделился видео.

На нем видно, как миллионы насекомых скопились в рой. При этом он возвышается примерно на 50 метров над землей. Впрочем, пугаться многочисленной армии насекомых не стоит – людей они не трогают.

Кстати, комары-звонцы – личинки мотыля. Его любят птицы, а рыбаки ловят на него рыбу.

Фото, видео: Facebook Ивана Русева