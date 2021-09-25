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Похитил и угрожал: как одессит пытался вернуть бывшую девушку

Похитил и угрожал: как одессит пытался вернуть бывшую девушку

В Одессе полицейские задержали молодого человека по подозрению в незаконном лишении свободы и похищении 19-летней девушки.

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Как рассказали в областном управлении полиции, инцидент произошел вечером 22 сентября на улице Михаила Грушевского. О том, что неизвестный парень силой посадил девушку в машину и уехал, в полицию сообщили очевидцы.

Уже через час правоохранители установили автомобиль похитителя и определили его маршрут, а затем задержали и самого подозреваемого.

Как выяснилось, таким нетривиальным способом 21-летний молодой человек пытался вернуть свою бывшую девушку. Он вывез ее на киевскую трассу, где, применяя силу, потребовал восстановить отношения. В случае отказа парень пригрозил, что запрет потерпевшую в каком-то отдаленном населенном пункте.

Девушка сделала вид, что согласилась, и тогда преступник вернулся в Одессу и высадил ее на одной из улиц города.

В полиции также выяснили, что парень уже был судим за имущественные преступления. Сейчас он находится в следственном изоляторе, ему инкриминируют незаконное лишение свободы и похищение человека с причинением ей физических повреждений.

Похитителю может грозить до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, в мае в Одессе похитили молодого мужчину. Трое преступников продержали его в плену целую ночь и требовали 2500 долларов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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