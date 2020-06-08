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В селе в Одесской области пытались похитить девочку: как удалось спастись ребенку?

В селе в Одесской области пытались похитить девочку: как удалось спастись ребенку?

В одном из сёл Одесской области 40-летний мужчина попытался похитить 7-летнего ребёнка. Жертве удалось выскочить из машины на ходу.

Как сообщает ТСН, инцидент произошел прямо напротив дома маленькой Яны. Черная иномарка остановилась рядом с ребёнком. Из неё вышел подозреваемый и стал спрашивать, где магазин. Малышка отказалась садиться в машину. Тогда он дал ей игрушку и предложил выбрать еще одну в салоне авто.

Так Яна оказалась в машине. Дверь сразу закрылась. Испуганная девочка в панике начала хвататься за всё подряд и нажала на ручку двери. Яна выскочила на ходу (к счастью, авто не успело разогнаться).

Родители обратились в полицию. Вскоре преступника задержали. Оказалось, что после неудачного похищения он решился заманить еще одного ребёнка. У задержанного нашли телефон с порнографическими фото и видео детей. По данным правоохранителей, он женат и работает таксистом. Сейчас педофил находится под домашним арестом.

Расследование продолжается по статье 146 УК Украины (умышленное лишение свободы или похищение человека), Также проверяется его причастность к похищению девочки из соседнего села.

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