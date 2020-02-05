В Одесском регионе могут ликвидировать морские экоинспекции

Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Азовской и Крымско-Черноморской морских экологических инспекций, которые должны были усилить экоконтроль.
– К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали. И сегодня принято решение об их ликвидации, – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Он также добавил, что их функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции, а каждое задержание судна должно быть санкционировано исключительно руководителем Государственной экологической инспекции.
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