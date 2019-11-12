Погода в помощь: на севере одесского региона готовятся к ремонту трассы (фото)

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба автомобильных дорог в Одесской области.

Капремонт проведут в пределах Балтского и Подольского районов – на участке с 245 по 253-й км.

Как отмечают в ведомстве, рабочим пока везет с погодой. Благоприятные метеоусловия позволят быстрее справиться с ремонтом.

Там уже расчищают обочины и пилят сухие кусты у дороги.

Кроме того, дорожники начали срезать пласты старого поврежденного дорожного покрытия.

Фото: Facebook службы автодорог в Одесской области

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