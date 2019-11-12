Погода в помощь: на севере одесского региона готовятся к ремонту трассы (фото)

Автодорогу Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Великая Михайловка готовят к ремонтным работам.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба автомобильных дорог в Одесской области.
Капремонт проведут в пределах Балтского и Подольского районов – на участке с 245 по 253-й км.
Как отмечают в ведомстве, рабочим пока везет с погодой. Благоприятные метеоусловия позволят быстрее справиться с ремонтом.
Там уже расчищают обочины и пилят сухие кусты у дороги.
Кроме того, дорожники начали срезать пласты старого поврежденного дорожного покрытия.
Фото: Facebook службы автодорог в Одесской области