Погода в октябре: синоптики дали прогноз для Украины на ближайший месяц

В октябре 2020 года средняя месячная температура в Украине будет в пределах 6-12 градусов тепла (в горах 6-7 градусов тепла). Это в рамках средних многолетних значений.

Такой прогноз погоды размещен на сайте Гидрометцентра.

В октябре месячное количество осадков будет 30-65 мм, в Карпатах местами 75-100 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Во второй и третьей декадах октября происходит переход средней суточной температуры через 8 градусов в сторону понижения, лишь в южной части и на Закарпатье – в первой декаде ноября.

По данным наблюдений синоптиков, в октябре средняя месячная температура воздуха составляет 6-12 градусов тепла. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 25-35 градусов тепла, в горных районах 18-24 градусов тепла. Абсолютный минимум – 5-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 18-23 градусов мороза, на юге Крыма – 0-2 градусов мороза. Среднее месячное количество осадков составляет 20-54 мм, в Карпатах до 80 мм, на высокогорье до 120 мм.