Погода в Одессе: ждать ли дождя в пятницу, 22 апреля?

Завтра, в пятницу, 22 апреля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. В Одессе без существенных осадков. По области местами небольшой дождь.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
В Одессе ожидается переменная облачность. Ветер южный, 7-14 м/с.
Температура ночью 5-7 градусов тепла, днем она поднимется до 11-13 градусов выше нуля.
По Одесской области облачно. Ночью местами небольшой дождь.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем 11-16 градусов со знаком «плюс».
На дорогах области ночью местами дымка, видимость 1-2 км.