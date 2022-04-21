Погода в Одессе: ждать ли дождя в пятницу, 22 апреля?

Часть Одессы окутал странный туман Посреди солнечного ветреного дня 6 апреля 2022 на район Аркадии в Одессе опустился туман. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 24 февраля: почти весна? Завтра, в четверг, 24 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая погода. Без осадков.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ