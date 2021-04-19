Погода в Одессе: вторник 20 апреля обещает быть мокрым

Завтра, во вторник, 20 апреля, в Одессе ожидается облачная погода. Дождь, днем небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8 °С тепла, днем 11-13 °С тепла.
По Одесской области облачно. Небольшой дождь, местами дождь.
Ветер северо-восточный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8 °С тепла, днем 11-16 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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