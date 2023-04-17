Погода в Одессе во вторник, 18 марта: стоит ли брать зонт?

Погода в Одессе: каков прогноз на понедельник 17 апреля По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 17 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная, но достаточно теплая погода. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе на Пасху, 16 апреля В воскресенье, 16 апреля 2023 года, в праздник Воскресения Христова, в Одессе будет тепло и облачно, временами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 15 апреля: какой будет предпасхальная суббота Завтра, в субботу, 15 апреля 2023 года, канун праздника Пасхи, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют по-весеннему теплую погоду без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ