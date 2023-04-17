Погода в Одессе во вторник, 18 марта: стоит ли брать зонт?

Одесситы хотят знать, какая погода будет в Одессе 18 апреля. И Гидрометцентр Черного и Азовского морей им в этом помогает. По его данным, в этот день будет тепло, но пасмурно и возможен дождь.
Прогноз погоды в городе Одесса 18 апреля
18 апреля в Одессе синоптики прогнозируют, что будет облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 7-9°С, днем 13-15°С.
Погода в Одесской области 18 апреля
По прогнозу синоптиков 18 апреля в Одесской области будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 5-10°С, днем 12-17°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.