Погода в Одессе: синоптики дали прогноз на первое воскресенье 2021 года

В Одессе в воскресенье, 3 января, сохранится теплая погода, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 3-5 °С тепла, днем ​​6-8 °С тепла.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

В Одесской области 3 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, днем ​​местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью 0-5 °С тепла, днем ​​6-11 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.

Напомним, что из-за теплой погоды 1 января на одесских пляжах был аншлаг.