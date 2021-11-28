Погода в Одессе 29 ноября: сильные осадки и штормовое предупреждение

В понедельник, 29 сентября синоптики прогнозируют в Одессе облачную погоду, дожди и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Утром ветер юго-западный, днем ​​северо-западный, 7-12 метров в секунду. Во время дождя возможны порывы до 15-24 метров.

Температура днем будет 10-14 °С тепла, ночью – плюс 2-5 °С.

Напомним также, что назавтра в регионе объявлено штормовое предупреждение. Причина – сильные порывы ветра, которые могут нести опасность как людям, так и транспорту.

В этой связи спасатели просят одесситов быть внимательными, не парковаться возле деревьев. Людям также советуют во время порывов ветра держаться подальше от деревьев, столбов, проводов и рекламных конструкций.