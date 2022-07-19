Погода в Одессе: прогноз синоптиков на среду, 20 июля

Завтра, в среду, 20 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют +26+28 градусов тепла и без осадков.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 20 июля
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью +18+20°С, днем воздух прогреется до +28+30°С.
Температура морской воды 18-19°С.
Погода в Одесской области 20 июля
По Одесской области 20 июля ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью +14+19°С, днем от +27 до +32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Также синоптики напоминают: в Одессе и области сохраняется высокая пожарная опасность.