Погода в Одессе: прогноз синоптиков на среду, 20 июля

Погода в Одессе 18 июля: каким будет понедельник По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 18 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная, но теплая погода. Осадков синоптики не прогнозируют. ПОДРОБНЕЕ