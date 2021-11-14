Погода в Одессе: прогноз синоптиков на понедельник 15 ноября

В понедельник, 15 ноября 2021 года, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Об этом сообщает прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
В понедельник в Одессе будет переменная облачность, без осадков:
- Ночью и утром возможен туман, при этом видимость на дорогах будет не больше 200-500 метров.
- Ветер прогнозируют северо-восточный, скоростью 8-13 метров в секунду.
- Температура днем поднимется до 6-11 °С тепла, ночью от 0 до 5 °С тепла.
- Температура морской воды – 11-12 °С.
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