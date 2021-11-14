Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: прогноз синоптиков на понедельник 15 ноября

В понедельник, 15 ноября 2021 года, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

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Об этом сообщает прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

В понедельник в Одессе будет переменная облачность, без осадков:

  • Ночью и утром возможен туман, при этом видимость на дорогах будет не больше 200-500 метров.
  • Ветер прогнозируют северо-восточный, скоростью 8-13 метров в секунду.
  • Температура днем поднимется до 6-11 °С тепла, ночью от 0 до 5 °С тепла.
  • Температура морской воды – 11-12 °С.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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