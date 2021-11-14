Погода в Одессе: прогноз синоптиков на понедельник 15 ноября

На Приморском бульваре в выходной меняют плитку В Одессе на Приморском бульваре начались работы по укладке новой плитки. Часть ее заменили к началу лета. Сейчас стартовал новый этап работ. ПОДРОБНЕЕ

Внедорожник проехался по Аллее Славы в Одессе (видео) Инцидент с внедорожником Infinity произошел 14 ноября в Одесе на Аллее славы. С зубодробительным скрежетом автомобиль съехал от автостоянки почти до памятника Неизвестносу матросу. ПОДРОБНЕЕ