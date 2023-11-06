Погода в Одессе: прогноз синоптиков на 7 ноября

Завтра, 7 ноября, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность, без осадков. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе температура ночью опустится до 9°C, днем воздух прогреется до 18°C. В области ожидается ночью 6-11°C, днем 16-21°C.
Прогноз погоды в Одессе 7 ноября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер ночью западный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11°C, днем 16-18°C.
Прогноз погоды в Одесской области 7 ноября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер ночью западный, днем южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°C, днем 16-21°C.
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.