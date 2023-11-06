Погода в Одессе: прогноз синоптиков на 7 ноября

Погода в Одессе 6 ноября: каков прогноз на понедельник По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 6 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь. А штормовой ветер, судя по всему, утих. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 5 ноября: будет штормить? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на завтрашний день, воскресенье, 5 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: ночью ожидается гроза, а во второй половине ночи – сильный южный ветер – его скорость может достигать 19-24 м/с. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 4 ноября: какой будет суббота В субботу, 4 ноября, в Одессе будет облачно, без существенных осадков. В Одесской области местами днем ​​ожидается небольшой дождь. Также, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на дорогах области ночью и утром местами туман. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: прогноз синоптиков на 3 ноября В пятницу, 3 ноября, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Но в области ночью и по утрам синоптики обещают туман. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем ​​температура в Одессе поднимется до 17°C, в области до 15-20°C. ПОДРОБНЕЕ