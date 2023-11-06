Погода в Одесі: прогноз синоптиків на 7 листопада

Завтра, 7 листопада, в Одесі та Одеські області очікується мінлива хмарність, без опадів. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та азовського морів, в Одесі температура вночі опуститься до 9°C, вдень повітря прогріється 18°C. В області очікується вночі 6-11°C, вдень 16-21°C.
Прогноз погоди в Одесі 7 листопада
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер вночі західний, вдень південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°C, вдень 16-18°C.
Прогноз погоди в Одеській області 7 листопада
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер вночі західний, вдень південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°C, вдень 16-21°C.
На автошляхах області вночі та вранці димка, видимість 1-2 км.