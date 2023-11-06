Погода в Одесі: прогноз синоптиків на 7 листопада

Погода в Одесі 6 листопада: який прогноз на понеділок За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 6 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі Можливий дощ. А штормовий вітер, судячи з усього, затих. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 5 листопада: штормитиме? За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на завтрашній день, неділю, 5 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження: вночі очікується гроза, а в другій половині ночі – сильний південний вітер – його швидкість може досягати 19-24 /с. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 4 листопада: якою буде субота У суботу, 4 листопада в Одесі буде хмарно, без істотних опадів. А в Одеській області місцями вдень очікується невеликий дощ. Також, за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, на автошляхах області вночі та вранці місцями туман. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: прогноз синоптиків на 3 листопада У п’ятницю, 3 листопада, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Але в області вночі та вранці синоптики обіцяють туман. Також, за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вдень температура в Одесі підніметься до 17°C, в області до 15-20°C. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ