Погода в Одессе: прогноз на понедельник 8 ноября

Завтра, в понедельник, 8 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную, с прояснениями погоду, Без существенных осадков.
Прогноз погоды в Одессе на 8 ноября
- Ветер юго-западный, вечером северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 8-10°С тепла, днем 13-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
- Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный 7-12 м/с.
- Температура ночью 6-11°С тепла, днем 12-17°С.
- На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.