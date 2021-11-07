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Погода в Одессе: прогноз на понедельник 8 ноября

Погода в Одессе: прогноз на понедельник 8 ноября

Завтра, в понедельник, 8 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную, с прояснениями погоду, Без существенных осадков.

Прогноз погоды в Одессе на 8 ноября

  • Ветер юго-западный, вечером северный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 8-10°С тепла, днем 13-15°С.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
  • Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный 7-12 м/с.
  • Температура ночью 6-11°С тепла, днем ​​12-17°С.
  • На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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