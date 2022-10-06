Погода в Одессе: прогноз на пятницу 7 октября

Завтра, в пятницу, 7 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно теплая погода. Осадков не прогнозируют.

Погода в Одессе 7 октября

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-12°С, днем 18-20°С тепла.

Погода в Одесской области 7 октября

По Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12°С, днем 16-21°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото с Телеграм-канала «Одесская жизнь»