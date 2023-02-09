Погода в Одессе: прогноз на пятницу 10 февраля

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 10 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.
Погода в Одессе 10 февраля
В Одессе в пятницу облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-8°С мороза, днем 0-2°С тепла.
Погода в Одесской области 10 февраля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью местами гололедица.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11°С мороза, днем от 1°С до 4°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая, ночью местами гололедица.