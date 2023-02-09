Погода в Одессе: прогноз на пятницу 10 февраля

Погода в Одессе 8 февраля: среда будет штормовой Завтра, в среду, 8 февраля 2023 года, в течение суток по Одессе и области ожидаются порывы северо-восточного ветра. Его скорость может достигать 15-20 м/с. В регионе объвлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 7 февраля: гололедица сохранится? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, во вторник, 7 февраля, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с прояснениями. По области местами небольшой снег. На дорогах гололедица. ПОДРОБНЕЕ