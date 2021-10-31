Погода в Одессе: прогноз на 1 ноября

Завтра, в понедельник, 1 ноября 2021 г, в Одессе ожидается облачная, с прояснениями погода. Днем небольшой дождь. Температура днем 11-13°С тепла.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Прогноз погоды в Одессе 1 ноября
- Облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь.
- Ветер восточный, 6-11 м/с.
- Температура 5-7°С тепла, днем 11-13°С.
Прогноз погоды по Одесской области
- Облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер восточный, 6-11 м/с.
- Температура ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.