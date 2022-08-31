Погода в Одессе: приход осени отметится дождем?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в первый день осени, 1 сентября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь и даже местами гроза.
По прогнозам, в Одессе завтра будет облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью составит 18-20°С выше нуля, днем воздух прогреется до 26-28°С.
Температура морской воды 24-25°С.
По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-20°С тепла, днем +23+28°С.
На автодорогах области видимость хорошая.