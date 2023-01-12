Погода в Одессе: потеплеет ли в пятницу, 13-го?

Погода в Одессе 12 января: стихнет ли ветер? В четверг, 12 января 2023 года, ожидается погода без осадков, ветер уже не будет таким сильным как в предыдущие три дня. Воздух днем прогреется до 6 °С тепла. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 11 января: штормовой ветер продолжится? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 11 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается ветреная погода. Порывы восточного ветра будут достигать 15-17 м/с. ПОДРОБНЕЕ