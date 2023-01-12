Погода в Одессе: потеплеет ли в пятницу, 13-го?

Завтра, в пятницу, 13 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. А воздух днем прогреется до плюсовой отметки, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 13 января
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3°С мороза, днем 3-5°С тепла.
Погода в Одесской области 13 января
По Одесской области пятница 13-го обещает быть облачной с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков.
Ночью и утром местами гололед, гололедица.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6°С мороза, на юге до 3°С тепла, днем 1-6°С выше нуля.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица.
Фото: Южный курьер