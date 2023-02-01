Погода в Одессе: потеплеет ли 2 февраля?

Погода в Одессе: каким будет последний январский день Завтра, во вторник, 31 января 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранятся сложные погодные условия. Ночью и утром сохранится гололедица, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 29 января: объявлено штормовое предупреждение По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 29 января 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится гололед и гололедица. Ночью и утром ожидаются порывы северо-западного ветра 15-17 м/с. В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ