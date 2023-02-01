Погода в Одессе: потеплеет ли 2 февраля?

Завтра, в четверг, 2 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области местами сохранится гололед и гололедица, хотя температура днем поднимется от плюсовой отметки.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 2 февраля
В Одессе завтра облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3°С мороза, днем 3-5°С тепла.
Погода в Одесской области 2 февраля
По Одесской области в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 1-6°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром местами гололедица.