Погода в Одессе: последний день октября будет туманным

На воскресенье, 31 октября, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: ночью и утром ожидается туман при видимости 200-500 м.
Погода в Одессе 31 октября
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.
Ветер восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем она поднимется до 11-13 градусов тепла.
Погода в Одесской области 31 октября
По области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью 1-6 градусов со знаком “плюс”, днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.