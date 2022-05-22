Погода в Одессе: понедельник будет мокрым?

Завтра, в понедельник, 23 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области прогнозируют теплую, но дождливую погоду.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в Одессе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-13°С тепла, днем от 16 до 18°С со знаком «плюс».
Температура морской воды 14–15°С.
По Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-15°С тепла, днем воздух прогреется до 16-21°С.
На дорогах области видимость хорошая.