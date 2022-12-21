Погода в Одессе: похолодает ли 22 декабря?

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 22 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. А столбики термометров днем будут на отметке «плюс».
Погода в Одессе 22 декабря
По прогнозам, в Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 6-8°С выше нуля.
Погода в Одесской области 22 декабря
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 3-8°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км, местами туман, видимость 200-500 м.