Погода в Одессе на Рождество: возможен дождь

Завтра, в четверг, 7 января, в праздник Рождества, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем возможен дождь, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный, днем юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 2-5 °С выше нуля, днем 6-8 °С тепла.
По Одесской области переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, днем юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 2-7 °С тепла, днем 7-12 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото: Liga.net