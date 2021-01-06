Погода в Одессе на Рождество: возможен дождь

Одессу заволок густой туман – водителей просят быть внимательными Сегодня, в понедельник, 4 января, в Одессе и Одесской области густой туман. Он может продержаться до утра вторника, 5 января, предупреждают в областном управлении Патрульной полиции. ПОДРОБНЕЕ