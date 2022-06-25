Погода в Одессе: каков прогноз на воскресенье, 26 июня

Завтра, в воскресенье, 26 июня 2022 года, в Одессе ожидается теплая погода без осадков.
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-18°С тепла, днем она поднимется до 25-27°С.
По Одесской области:
Облачно с прояснениями.
Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 25-30°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.