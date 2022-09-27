Погода в Одессе: каков прогноз на среду, 28 сентября?

Завтра, в среду, 28 сентября 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную, но достаточно теплую погоду.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 28 сентября
В Одессе завтра:
- Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, днем западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 14-16°С тепла, днем она поднимется до 22-24°С.
- Температура морской воды 17-18°С.
Погода в Одесской области 28 сентября
По Одесской области завтра прогнозируют:
- облачную погоду с прояснениями. Ночью без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, днем западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С выше нуля.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.