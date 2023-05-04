Погода в Одессе: каков прогноз на пятницу 5 мая

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 5 мая 2023 года, в Одессе и Одесской области будет достаточно тепло. Осадков не ожидается.
Прогноз погоды в Одессе 5 мая
В Одессе в пятницу прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м/с.
Температура ночью 9-11°С, днем 17-19°С со знаком «плюс».
Температура морской воды 12-13°С.
Прогноз погоды в Одесской области 5 мая
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°С тепла, днем воздух прогреется до 17-22°С.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой