Погода в Одессе: каков прогноз на первый день февраля

Завтра, в среду, 1 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную и прохладную погоду, но без существенных осадков. Сохранится гололедица.
Погода в Одессе 1 февраля
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно. Без существенных осадков. Гололедица.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-3°C мороза, днем она поднимется до 2-4°C тепла.
Погода в Одесской области 1 февраля
В Одесской области в среду 1 февраля ожидается облачна погода с очищениями. Без существенных осадков. Гололедица.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью составит 1-6°C ниже нуля, днем 0-5°C.
На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром гололедица.
Фото Марии Котовой