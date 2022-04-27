Погода в Одессе: каков прогноз на четверг, 28 апреля

Завтра, в четверг, 28 апреля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность, по области местами возможен дождь с грозой.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе:
- переменная облачность, осадков не предвидится;
- ветер восточный, 5-10 м/с.
- температура ночью 8-10 градусов выше нуля, днем от +15 до +17 градусов.
По Одесской области:
- переменная облачность. Временами дождь, гроза;
- ветер восточный, 5-10 м/с;
- температура ночью 6-11 градусов тепла, днем она поднимется до +13+18 градусов.
На дорогах области видимость хорошая.